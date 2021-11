Prognoză economică îngrijorătoare Comisia de Strategie și prognoza a menținut estimarea de creștere economica pentru 2021 la nivelul din vara, de 7%. O diferența este data de PIB-ul nominal, care urca cu 1,3%, fața de prognoza anterioara, la 1.190,3 miliarde lei.Ca veste proasta, noua cifra a inflației prognozate pentru finalul anului in curs […] Articolul Prognoza economica ingrijoratoare a aparut prima data pe Ziarul Dambovita - Targoviste . Citeste articolul mai departe pe ziardambovita.ro…

Sursa articol si foto: ziardambovita.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul Peștera-Padina a intrat in faza dezbaterii tehnice a Master Planului – Strategie de dezvoltare spațiala. Etapa este deosebit de importanta pentru ca sunt analizate toate aspectele care vor duce la realizarea cu succes a stațiunii de interes național din Bucegi.Documentația tehnica a fost transmisa…

- Liga 1 Feminin a programat duminica, 5 septembrie, meciurile etapei 2. Cu excepția formației CSM Alexandria, gazdele au avut caștig de cauza in partidele din acest weekend!TOP 5 repere ale etapei 2 din Liga 1 Feminin:In aceasta etapa a debutat in competiție și campioana U Olimpia Cluj, care a inregistrat…

- Dupa un inceput excelent in turneul de la New York, tenismena noastra a fost eliminata.Doar doua runde a durat visul american al iubitei lui Ion Ion Țiriac, aceasta cedand clar meciul susținut in fața lui Shelby Rogers.Cum s-a prabușit Sorana Cirstea la US Open 2021? Dupa un prim set foarte […] Articolul…

- A marcat: Flavius Nicolae (min.83)FC Argeș 2 a inceput cu stangul noul sezon de liga a treia. Echipa pregatita de Constantin Schumacher a pierdut cu 0-1, confruntarea de vineri seara, de pe propriul teren, cu Flacara Moreni.Disputa de la baza sportiva Albota a fost una destul de echilibrata, cu ocazii…

- In noaptea de duminica, viitura a distrus, din nou, podul de la Horoabele. Imediat, conducerea CJ a dispus intervenții rapide, astfel incat turiștii israelieni care se aflau la Cabana Horoabele sa poata sa plece spre casa. Turiștii nu au fost in pericol, situația a fost permanent monitorizata și de…

- De joi, 26 august 2021, toate Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitara (ADI) din județul Dambovița isi vor desfașura activitatea in același sediu administrativ. Amplasamentul este situat pe Bulevardul Regele Carol I, nr. 66, din municipiul Targoviște, in imediata apropiere a Direcției Silvice Dambovița.Astfel,…

- PSD Dambovița spune clar ca situația este pe muchie de cuțit in Dambovița, primariile abia mai au bani de funcționare, iar pentru inceperea anului școlar nu vor putea sa se descurce.PSD Dambovița a facut referire și la schimbarile de la nivelul conducerii mai multor instituții de invațamant, afirmand…

- Miercuri, 25 august, de la ora 17:30, sunt programate meciurile din cel de-al treilea tur al fazei naționale a Cupei Romaniei, sezonul 2021-2022.Ultimele doua calificate in acest tur al competiției vor fi desemnate miercuri, 18 august, cand se vor disputa meciurile Pescarușul Sarichioi - AFC 1919 Dacia…