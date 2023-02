Profituri uriașe pentru companiile din energie anul trecut Anul trecut a fost greu incercat de razboi, inflație, criza energetica, criza alimentara. Dar greu a fost pentru consumatori, atat casnici, cat și companii, nu și pentru producatorii și furnizorii de energie, care au inregistrat profituri record. Producatorii de energie au profitat de criza energetica și de prețurile exorbitante de anul trecut. Cum costurile de producție au ramas la fel pentru majoritatea, marja de profit a explodat. Astfel, ei sunt caștigatorii crizei, alaturi de statul roman, care a impozitat masiv caștigurile suplimentare. Și a dat o parte catre populație, pentru a face suportabile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

