Profituri uriașe, impozite ioc! Taxarea multinaționalelor, proiect împotmolit Șeful departamentului fiscal al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economica, care a pus la cale cele mai radicale reforme ale impozitarii corporațiilor din aproape un secol, a avertizat ca SUA și Europa risca sa relanseze razboaiele comerciale și sa se confrunte cu pierderi de venituri de sute de miliarde de dolari daca nu reușesc sa […] The post Profituri uriașe, impozite ioc! Taxarea multinaționalelor, proiect impotmolit first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

