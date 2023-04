Stiri pe aceeasi tema

- Cei 1.128 de actionari adunati la Basel au asteptat clarificari cu privire la planul de integrare al consiliului de administratie, dupa fuziunea de urgenta dintre cele mai mari doua banci din Elvetia, care ramane infundata in controverse, pericole juridice si scepticism public. Presedintele UBS, Colm…

- Preturile petrolului au crescut luni, in tranzactii volatile, dupa ce in timpul tranzactiilor au coborat la cel mai redus nivel din ultimele 15 luni, deoarece piata se temea ca riscurile din sectorul bancar global ar putea declansa o recesiune care ar afecta cererea de combustibil, transmite Reuters.…

- La 31 decembrie 2022, Silicon Valley Bank avea active totale de aproximativ 209 miliarde de dolari si depozite totale de aproximativ 175,4 miliarde de dolari. Sediul principal si toate sucursalele Silicon Valley Bank se vor redeschide pe 13 martie si toti deponentii asigurati vor avea acces deplin la…

- Arabia Saudita a semnat un acord cu Turcia pentru a depozita cinci miliarde de dolari in banca centrala a acesteia, prin Fondul de Dezvoltare al Arabiei Saudite (SFD), a informat luni SFD, transmite Reuters.

- FIS si-a construit divizia comerciala, care proceseaza tranzactii pentru companii, pe baza achizitiei WorldPay, de 43 de miliarde de dolari, efectuata in urma cu patru ani. Noile startup-uri de tehnologie financiara i-au erodat de atunci cota de piata si i-au redus profitabilitatea. ”Ritmul de intrerupere…

- Exxon Mobil a obtinand un profit net de 56 de miliarde de dolari pentru 2022, incasand aproximativ 6,3 milioane de dolari pe ora anul trecut si stabilind nu doar un record al companiei, ci si un record istoric pentru industria petroliera occidentala, transmite Reuters. Analistii se asteapta ca firmele…

- Analistii se asteapta ca firmele petroliere sa isi depaseasca propriile recorduri anuale, pe baza preturilor ridicate si cererii in crestere, impingand profitul cumulat la aproape 200 de miliarde de dolari. Amploarea castigurilor a reinnoit criticile la adresa industriei petroliere si a declansat solicitari…

- Compania lui Elon Musk, Tesla, a avut un profit record in 2022, mai mare decat a avut vreodata intr-un an fiscal, in pofida inflatiei ridicate, a temerilor privind economia si a perturbarilor din lanturile de aprovizionare. Producatorul de vehicule electrice condus de Elon Musk si-a majorat profitul…