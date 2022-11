Profitul net al Grupului XTB a crescut de patru ori în primele nouă luni, la 152,7 milioane euro ”In trimestrul al treilea din 2022, XTB a generat un profit net de circa 50 milioane euro prin comparatie cu aproximativ 23 milioane Euro, cat a generat in trimestrul III al anului 2021. In total, in primele trei trimestre din 2022, profitul net al XTB se ridica la 152,7 milioane euro, de patru ori mai mare decat profitul generat in aceeasi perioada a anului precedent”, anunta grupul. Veniturile operationale inregistrate in trimestrul III din 2022 au atins valoarea de aproape 82 milioane euro, aproape de doua ori mai mare decat in trimestrul III din 2021 La randul lor, costurile operationale… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tesla și-a dublat profitul net in trimestrul al treilea, parțial datorita creșterii prețurilor pentru vehiculele sale electrice, dar vanzarile sale au dezamagit, iar prețul acțiunilor a scazut cu aproape 5% pe Wall Street, potrivit AFP.

- Cifra de afaceri a Grupului TTS s-a ridicat la 402,4 milioane lei (+46,9%), in timp la nivel individual TTS a raportat afaceri de 272,7 milioane lei (+51,3%). ”Din punct de vedere operational, Grupul TTS a realizat in semestrul 1 2022 un volum total de 7,68 milioane tone marfuri transportate pe cale…

- Banca Transilvania, cea mai mare banca din Romania, a realizat un profit net de 907 milioane lei in primul semestru al anului, in urcare cu 0,7- fata de aceeasi perioada a anului trecut (901,03 milioane lei). Profitul net al Grupului Banca Transilvania a crescut cu 3- in prima parte a anului, la 1,046…

- One United Properties a inregistrat un profit net de 347,8 milioane de lei in prima jumatate a anului 2022, in crestere cu 136%, si o cifra de afaceri consolidata de 675,9 milioane de lei, in urcare cu 56% fata de S1 2021, conform unui comunicat al companiei. Profitul brut al companiei a crescut mai…

- Electrica a raportat pierderi de 175,5 milioane de lei in prima jumatate a anului 2022, fata de un profit net de 76,1 milioane de lei in perioada similara a anului trecut, potrivit Raportului semestrial consolidat al grupului transmis miercuri Bursei de Valori Bucuresti. „Principalul impact negativ…

- Primele șase luni ale anului 2022 au adus o creștere economica a Romaniei de 5,8%. Datele INS Primele șase luni ale anului 2022 au adus o creștere economica a Romaniei de 5,8%. Datele INS In primul semestru al anului 2022, economia Romaniei a crescut cu 5,8%, conform datelor transmise de catre Institutul…

- ”OTP Group anunta rezultatele financiare pentru prima jumatate a anului 2022. Potrivit raportului publicat la Budapesta, in care rezultatele bancii sunt prezentate consolidat, ajustate in conformitate cu standardele Grupului, OTP Bank Romania a inregistrat o pierdere de 14 milioane lei in primul semestru…

- ”Performanta Telekom Mobile s-a reflectat in rezultate pozitive pentru achizitia si retentia clientilor. In trimestrul 2 2022, veniturile au crescut cu 4,7% fata de aceeasi perioada a anului 2021, pana la 78,2 milioane de euro, luand in considerare referinta de raportare fara impactul operatiunilor…