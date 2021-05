Stiri pe aceeasi tema

- Investitiile straine directe au scazut cu 16,23% in primele doua luni ale acestui an, la 578 milioane de euro, comparativ cu 690 milioane de euro in perioada similara din 2020, conform datelor Bancii Nationale a Romaniei remise marti AGERPRES. "Investitiile directe ale nerezidentilor in…

- Autoritatea Naționala de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a aprobat un proiect de ordin care prevede ca durata contractelor de furnizare a energiei electrice pe termen lung, în sensul definiției ei, se modifica de la un an la o perioada mai mare sau egala cu o luna. Astfel a fost…

- Drept urmare a implementarii Pachetului Energetic III și adoptarii Regulilor pieței energiei electrice, incepand cu anul 2021, toți operatorii pieței respective sunt obligați sa desfașoare proceduri de achiziție a energiei electrice in mod transparent, bazate pe principii noi și pe mecanisme de piața.

- Electrica a inregistrat, in anul 2020, un profit net consolidat de 388 milioane de lei, o creștere de 181 milioane lei, respectiv 87,5%, comparativ cu anul precedent. Aproape 90% din profit va merge in dividende. EBITDA consolidata a atins valoarea de 953 milioane lei, fiind mai mare cu 235 milioane…

- "Grupul Electrica a obtinut, in anul 2020, un profit net consolidat de 388 milioane lei, inregistrand o crestere de 181 milioane lei, respectiv 87,5%, comparativ cu anul precedent. Veniturile Grupului Electrica, in 2020, s-au ridicat la valoarea de 6,501 miliarde lei, reprezentand o crestere de 3,5%…

- ​Grupul Electrica a obținut, anul trecut, un profit net consolidat de 388 milioane RON, înregistrând o creștere de 181 milioane RON, respectiv 87,5%, comparativ cu anul precedent. Consiliul de Administrație al Electrica SA a avizat și va înainta spre aprobare Adunarii Generale Ordinare…

- "In cadrul sedintei din data de 26 februarie 2021, Consiliul de Administratie a aprobat valoarea consolidata a Planului de Investitii (CAPEX) al Grupului Electrica pentru anul 2021, in suma totala de 712,4 milioane lei. Din aceasta valoare: 638,9 milioane lei reprezinta planul financiar anual 2021 al…

- In aceasta saptamana au inceput lucrarile de extindere a rețelei electrice de distribuție in cartierul Orizont din municipiul Alba Iulia. Investiția de 1.244.500 lei plus TVA este finanțata de catre Distribuție Energie Electrica Romania și Primaria Alba Iulia. Prin acest proiect se vor realiza 9,7 km…