- Numarul mediu de pensionari a fost, in trimestrul IV 2022, de 4,992 milioane de persoane, in scadere cu 4.000 persoane fata de trimestrul III 2022. Pensia medie lunara a fost de 1.866 de lei, in creṣtere cu 0,5- faṭa de trimestrul precedent, arata datele publicate joi de Institutul National de Statistica…

- ”In trimestrul IV 2022, numarul mediu de pensionari a fost de 4.992.000 persoane, in scadere cu 4.000 de persoane fata de trimestrul III 2022; numarul mediu de pensionari de asigurari sociale de stat a fost de 4.604.000 persoane, in creṣtere cu o mie persoane faṭa de trimestrul precedent; pensia medie…

- ”Cu un volum al primelor de 12,6 miliarde de euro, Vienna Insurance Group (VIG) a consemnat o crestere cu 14,1% fata de nivelul din anul anterior, de 11 miliarde de euro. Profitul inainte de impozitare s-a ridicat la 562 milioane de euro, fiind cu 10% peste nivelul din 2021. Profitul dupa impozitare…

- BCR a inregistrat anul trecut un profit net de 1,746 miliarde de lei, respectiv 354 milioane de euro, in crestere cu 23,8% fata de 1,410 milioane de lei (286,5 milioane de euro) in 2021, datorita unei performante operationale imbunatatite, sustinuta de continuarea cresterii puternice a creditarii. Potrivit…

- ”Sphera Franchise Group, cel mai mare grup din industria de foodservice din Romania, a incheiat anul 2022 cu vanzari consolidate de 1,3 miliarde lei, o crestere de 32% fata de 2021, cel mai ridicat nivel inregistrat de grup pana acum”, arata compania. Profitul net normalizat a fost de 44,3 milioane…

- Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice Transelectrica a raportat anul trecut un profit net de 529 milioane lei, in crestere cu 1.175 de ori comparativ cu 450.000 de lei in 2021, arata raportul transmis de companie Bursei de Valori Bucuresti (BVB). „Veniturile totale operationale…

- ”Agroland Agribusiness (BVB: AAB), companie antreprenoriala romaneasca, parte a grupului Agroland, specializata in vanzarea de inputuri pentru agricultura, raporteaza venituri din exploatare de 63,5 milioane de lei in 2022, o crestere cu 97% fata de 2021, EBITDA de 4 milioane de lei, o apreciere cu…

- ”Grupul MOL a anuntat astazi rezultatele financiare pentru T4 si pentru intregul an 2022. In pofida contextului extern fara precedent si tumultuos, Grupul MOL a generat 1,074 de miliarde dolari in T4 2022, ajungand la un nivel al EBITDA pentru anul 2022 de 4,702 de milioane dolari. Segmentele Upstream…