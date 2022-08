Stiri pe aceeasi tema

- ”BCR a inregistrat un profit net de 1.042,1 milioane de lei (210,7 milioane de euro) in S1 2022, in crestere cu 50,9% fata de 690,8 milioane de lei (140,9 milioane de euro) in S1 2021, datorita unei performante operative imbunatatite, sustinuta de continuarea cresterii puternice a creditarii. Rezultatul…

- Romania va incepe producția de hidrogen verde, dupa ce a primit o finanțare de la UE de 114,4 milioane de euro. Apelul de proiecte a fost deschis in 29 iunie și se va inchide pe 31 iulie 2022. Cheltuielile care vor fi finanțate din banii PNRR sunt cele pentru construcții și instalații, pentru dotari…

- ”Principalele resurse de energie primara in perioada 1.I-30.IV.2022, au totalizat 10.670.600 tone echivalent petrol (tep), in scadere cu 537.800 tep fata de aceeasi perioada a anului precedent. Productia interna a insumat 6.006.500 tep, in scadere cu 257.700 tep fata de perioada 1.I-30.IV.2021, iar…

- ”CreditAmanet raporteaza o crestere de 58% (aproape 60%) a cifrei de afaceri la nivel consolidat pentru anul 2021 de 61,8 milioane de lei si ajunge pe primul loc in Bucuresti, in baza analizei cifrei de afaceri raportate de companiile cu obiect de activitate amanet si schimb valutar, afisate pe website-ul…

- ”Principalele resurse de energie primara in perioada 1.I-31.III.2022 au totalizat 8.136.100 tone echivalent petrol (tep), in scadere cu 225.500 tep fata de aceeasi perioada a anului precedent. Productia interna a insumat 4.496.000 tep, in scadere cu 165.700 tep fata de perioada 1.I-31.III.2021, iar…

- Societatea Nationala Nuclearelectrica SNN a obtinut, in primele trei luni ale anului in curs, un profit net de 818,901 milioane de lei, in crestere cu 249,3 fata de perioada similara a anului trecut, cand acesta s a situat la 234,465 milioane de lei, potrivit rezultatelor financiare raportate joi Bursei…

- Romanii au continuat sa aiba planuri in acest an: aproape 63.000 de credite au fost acordate de Banca Transilvania in primele 3 luni ale anului, in valoare de 6.357 milioane de lei. 61% este creșterea creditelor fața de primul trimestru din 2021. Banca are o creștere de 2,5 miliarde lei a soldului de…