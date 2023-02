Profitul net al Antibiotice Iaşi a crescut anul trecut cu 29%, la 38,51 milioane lei Veniturile totale realizate anul trecut sunt in valoare de 535,01 milioane lei, cu 17% mai mult decat valoarea planificata de 458,5 milioane lei si cu 29% mai mult in comparatie cu valoarea realizata in anul 2021 (414,85 milioane lei). Cheltuielile totale realizate anul trecut sunt de 493,1 milioane lei, cu 15,7% mai mult decat valoarea planificata (426,02 milioane lei) si cu 28% mai mare decat decat valoarea realizata in anul 2021 (384,5 milioane lei). ”Indicatorii planificati prin Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2022, parte a planului de afaceri multianual, s-au realizat, creand… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

