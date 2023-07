Profitul Exxon Mobil a scăzut cu 56% în trimestrul al doilea, fiind sub aşteptările Wall Street Profiturile companiilor petroliere au scazut cu aproximativ jumatate fata de 2022, cand invazia Rusiei in Ucraina a dus la cresterea preturilor petrolului si gazelor. Cu toate acestea, excluzand al doilea trimestru record de anul trecut, Exxon a inregistrat cel mai puternic rezultat pentru trimestrul aprilie-iunie din mai bine de un deceniu, a declarat cea mai mare companie petroliera din SUA, ajutata de reducerile de costuri si de vanzarea de active mai putin profitabile. Planifica o reducere suplimentara a costurilor dupa ce pana acum a sters 8,3 miliarde de dolari, cumulativ, din 2019. ”Este… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Suntem in ziua 517 a razboiului pe scara larga inceput de Rusia in Ucraina. Forțele ruse au lansat un atac aerian asupra Kievului in primele ore ale zilei de marti, a anuntat administratia militara a capitalei ucrainene, potrivit Reuters. „Nu au existat victime sau distrugeri in capitala”, a transmis…

- Rusia a incheiat prima jumatate a anului cu un deficit bugetar de 2.600 miliarde de ruble (28,26 miliarde de dolari), pe fondul diminuarii cheltuielilor si cresterii veniturilor in luna iunie, ceea ce ajuta Moscova in efortul sau de a tine sub control finantele Rusiei, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Comparativ,…

- Conform informațiilor prezentate de The New York Times, dovezi sugereaza ca distrugerea masivului baraj de la Nova Kakhovka, situat intr-o zona din Ucraina aflata sub controlul Rusiei, a fost rezultatul unei explozii provocate de forțele rusești. Aceasta informație este bazata pe relatari ale inginerilor…

- Investitorii straini care au plecat din Rusia dupa ce si-au vandut afacerile din aceasta tara, in perioada cuprinsa intre luna martie 2022 si luna martie 2023, au retras aproximativ 36 de miliarde de dolari din Rusia, a anuntat luni agentia de presa RIA citand datele Bancii Centrale a Rusiei, transmite…

- Ministrii de finante si guvernatorii bancilor centrale din G7 au incheiat sambata o reuniune de trei zile in orasul japonez Niigata cu un comunicat in care se angajeaza sa monitorizeze mai indeaproape tranzactiile internationale ale Rusiei si condamna invazia fortelor ruse in Ucraina, transmite Reuters.Documentul…

- Banca centrala a Rusiei a estimat joi ca pretul petrolului emblematic al tarii, Urals, va fi in medie de 55 de dolari pe baril in 2023-2025 si ca pretul mediu al petrolului rusesc va fi in general usor mai ridicat, ca urmare a sortimentelor mai scumpe, transmite Reuters, citat de news.ro.Acest pret…

- Administratia presedintelui SUA Joe Biden planifica sa trimita in Taiwan ajutoare pentru arme in valoare de 500 de milioane de dolari, recurgand la aceeasi prerogativa de urgenta utilizata de peste 35 de ori pentru Ucraina, a declarat vineri o sursa familiarizata cu acest plan, informeaza Reuters, conform…

- O explozie a provocat marti, pentru a doua zi consecutiv, deraierea unui tren de marfa in regiunea rusa Briansk, ce se invecineaza cu Ucraina, au anuntat autoritatile locale, in conditiile in care armata ucraineana, desi s-a ferit sa revendice astfel de sabotaje, a transmis ca subminarea logisticii…