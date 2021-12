Stiri pe aceeasi tema

- Bugetul asigurarilor sociale estimeaza cheltuieli de 99,7 miliarde lei in 2022 (+9,9%), din care 99,56 miliarde lei pentru sistemul public de pensii, potrivit proiectului legii asigurarilor sociale, prezentat de guvern.

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a declarat, ieri, ca proiectul legii bugetului de stat pe anul viitor si cel al asigurarilor sociale vor fi depuse maine la parlament pentru dezbatere si vor fi aprobate fie inaintea Craciunului, fie imediat dupa. El a precizat ca se fac ultimele verificari si corelatii,…

- Ministerul Finantelor a elaborat un proiect de OUG privind unele masuri fiscal-bugetare pe anul 2022 menite sa reduca cheltuielile statului cu circa 95 de miliarde de lei. ”Neadoptarea masurilor de limitare a cheltuielilor bugetare ar genera un necesar de finantare suplimentar de 95,1 miliarde lei,…

- Data șomajului tehnic suportat de stat ar putea fi prelungita pana la 31 martie 2022. Proiect de OUG Data șomajului tehnic suportat de stat ar putea fi prelungita pana la 31 martie 2022. Proiect de OUG Pana la finalul acestui an, ar fi trebuit sa se aplice șomajul tehnic suportat de stat, insa conform…

- Ca social-democrati, ne-am asumat sa punem o amprenta sociala asupra acestei guvernari si vom face tot ce depinde de noi pentru a creste nivelul de trai al romanilor. Veniturile celor 4,9 milioane de pensionari vor creste incepand cu 1 ianuarie 2022, odata cu intrarea in vigoare a noului punct de pensie…

- Principalele reglementari prevazute in actul normativ constau in instituirea unui sistem de plata si evidenta a persoanelor care desfasoara activitati casnice ocazionale in baza unor tichete de activitati casnice, cumparate de beneficiar si preschimbate ulterior in numerar de catre prestatorul casnic,…

- Conform Raportului operativ privind executarea bugetului asigurarilor sociale de stat, in perioada de 9 luni ale anului 2021, in bugetul asigurarilor sociale de stat au fost acumulate venituri in suma totala de 20714,0 mil. lei, sau 78,5% din planul anual stabilit de 26400,5 mil. lei. Contributii de…

- Veniturile bugetului de stat se majoreaza cu circa 3,7 miliarde de lei (8,9%), cheltuielile – cu 1,2 miliarde de lei (2,2%), respectiv, deficitul bugetar se micșoreaza cu 2,5 miliarde de lei (16,8%). Parlamentul a aprobat, astazi, PROIECTUL de lege pentru modificarea și completarea Legii bugetului de…