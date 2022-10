Stiri pe aceeasi tema

- Mama Monicai Tatoiu a murit din cauza unor probleme de sanatate, iar femeia de afaceri marturisește ca s-a rugat ca aceasta sa se stinga din viața. Motivul pentru care Monica Tatoiu nu-i face parastas sau pomana mamei sale. Așa cum e tradiția, dupa moartea mamei sale, Monica Tatoiu ar fi trebuit sa…

- Patriarhul Kirill al Moscovei a fost testat pozitiv pentru COVID-19, a anunțat vineri serviciul de presa al Bisericii, scrie Reuters. Biserica a comunicat ca patriarhul Kirill, in varsta de 75 de ani, și-a anulat toate calatoriile și evenimentele planificate, deoarece manifesta „simptome severe” care…

- O romanca din Bacau a fost croitoreasa personala a Reginei Elisabeta. Norocul i-a suras Claudiei Florian in clipa in care a decis sa iși urmeze soțul in Marea Britanie. Barbatul se saturase sa lucreze in Romania și a decis ca e momentul sa faca o schimbare. Fiindca nu voia sa aiba o relație de la…

- Bobby Paunescu, regizor și președinte ARMIS, l-a acuzat pe președintele Autoritații Electorale Permanente, Constantin-Florin Mitulețu-Buica, ca a semnat un protocol de colaborare cu Rusia in urma cu trei ani. „Practic, n-am ințeles cine sa ia de la cine metodele de alegeri”. „Șeful Autoritații Electorale…

- Europarlamentarul Eugen Tomac (PMP) i-a transmis o scrisoare deschisa prim-ministrului Nicolae Ciuca, prin care ii cere sa interzica de urgența acordarea vizelor pentru cetațenii ruși pe teritoriul Romaniei și sa ia masuri pentru interzicerea totala a prezenței turiștilor rusi in UE. „Domnule Prim-ministru,…

- Palatul Victoria va fi iluminat in culorile drapelului ucrainean marti, intre orele 20,00 si 24,00, cu prilejul marcarii Zilei Drapelului de Stat al Ucrainei, si miercuri, intre orele 20,00 si 24,00, cu prilejul Zilei Independentei Ucrainei. Potrivit unui comunicat al Executivului, Guvernul de la Bucuresti…

- O tanara romanca, adoptata de o familie de spanioli, a reușit sa iși gaseasca familia naturala dupa momentul in care s-a calugarit. Fata nu a incetat sa se roage la Dumnezeu pentru a-i putea strange in brațe pe parinții sai din Romania. La sfarșitul anilor ’90, un cuplu tanar din Romania a fost nevoit…