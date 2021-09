Stiri pe aceeasi tema

- Prof. dr. Streinu Cercel, fostul manager al Spitalului de Boli Infectioase „Matei Bals”, a declarat, la Targoviste, ca vom mai purta masca inca cel putin doi ani, anunța adevarul.ro. „Mi-as fi dorit sa va vad fara masca, dar asta se va intampla cel mai probabil peste vreo doi ani de zile.…

- Profesorul doctor Adrian Streinu-Cercel a fost prezent astazi la dezbaterea publica „Sanatate pentru Dambovița” organizata de catre Consiliul Județean Dambovița. Post-ul Streinu-Cercel, la Targoviște: “Nu avem alte instrumente decat sa ne vaccinam, sa purtam masca și sa ne spalam pe maini” apare prima…

- Astazi, autoritațile buzoiene din sanatate au raportat cel mai mare numar de noi cazuri de coronavirus de la inceputul valului 4 al pandemiei. Ieri au fost inregistrate 29 de imbolnaviri, in timp ce astazi sunt anunțate 45 de cazuri noi și doua decese in randul pacienților internați cu COVID. Astazi,…

- In condițiile in care in ultima perioada se discuta frecvent in Romania despre valul 4 al pandemiei de COVID-19, dar și despre vaccinarea impotriva COVID-19, profesorul Adrian Streinu-Cercel – parlamentar PSD și, totodata, fost manager al Institutului de Boli Infecțioase ”Matei Balș” din Capitala –…

- Un barbat in varsta de 68 de ani, nevaccinat, a murit la Spitalul "Sfantul Spiridon" dupa ce starea sa de sanatate s-a agravat in urma infectarii cu SARS-CoV-2, a anuntat prof. univ. dr. Diana Cimpoesu, coordonatorul UPU-SMURD Iasi, potrivit Agerpres. "In cursul garzii de la UPU a Spitalului…

- Un barbat in varsta de 68 de ani, nevaccinat, a murit la Spitalul ‘Sfantul Spiridon’ dupa ce starea sa de sanatate s-a agravat in urma infectarii cu SARS-CoV-2, a anuntat prof. univ. dr. Diana Cimpoesu, coordonatorul UPU-SMURD Iasi. ‘In cursul garzii de la UPU a Spitalului ‘Sf. Spiridon’ a fost primit…

- Vești proaste de la Adrian Streinu-Cercel, președintele Comisiei de Sanatate la Senat. Streinu-Cercel, avertisment crunt. Cand vom ajunge din nou la mii de cazuri de covid zilnice El a vorbit despre posibilitatea impunerii noi noi restricții de la 1 august, dat fiind faptul ca urmeaza valul patru și…

- Al patrulea val al pandemiei va afecta Romania "in cateva saptamani" Foto: Arhiva/ Gabriel Sava. Valul al patrulea al pandemiei de coronavirus va ajunge, în câteva saptamâni, și în România. Tulpina Delta a coronavirusului, care se va resimți și la noi, are…