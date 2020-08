Profesorul Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la OMS, spune ca numarul de cazuri de infectari cu Sars-CoV-2 va crește “cu siguranța” dupa reinceperea școlilor, potrivit News.ro. El a afirmat, pentru Digi24, ca o astfel de evoluție s-ar fi petrecut in fiecare țara, dar și ca este nevoie sa fie regandita interacțiunea copiiilor cu varstnicii. Intrebat daca […] The post Profesorul Rafila: Ar trebui regandita interacțiunea copiilor cu varstnicii, dupa inceperea școlii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .