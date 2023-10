Profesorii vor fi obligați să depună declarații de interese în care vor trece meditațiile Ministerul Educației a lansat, recent, in consultare publica, procedura pentru completarea declarațiilor de interese de catre personalul didactic de predare. Potrivit documentului, profesorii trebuie sa menționeze in declarația de interese meditațiile și școlile de la care provin elevii carora le ofera meditații. Incepand cu 3 septembrie a.c., a intrat in vigoare noua lege a invațamantului preuniversitar – Legea 198/2023 – lege care nu mai permite profesorilor sa ofere meditații contra cost elevilor pe care ii au la clasa. Asta nu inseamna ca meditațiile au disparut cu totul, dar nu mai face fiecare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

