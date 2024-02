Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației a transmis un mesaj cu ocazia simularii Evaluarii Naționale. Ligia Deca susține ca in acest proces vor fi implicați aproximativ 24.000 de profesori asistenți, aproape 6.000 de profesori evaluatori la limba romana și tot atația la matematica, aproape 500 la limba materna. Mii de elevi…

- Platforma a fost omologata recent de Ministerul Educației pentru pregatirea elevilor la examene. www.educatiedeschisa.ro conține peste 300 de lecții video explicate simplu și clar de catre profesori de top.

- Mihai Eminescu are un mesaj pentru Ligia Deca, Klaus Iohannis și toata echipa de la Ministerul Educației, arata Liga Studenților Iași, intr-o postare pe Facebook. „Copiii romani sunt incarcați cu materii atat de multe și atat de diverse, incat nici profesorii, nici școlarii nu se pot orienta in capetele…

- Ilustrație: Marian Avramescu Ministrul Educației, Ligia Deca, manifesta o incredere exagerata in viteza de implementare a proiectului “Romania Educata” fermentat mai bine de șapte ani de președintele Klaus Iohannis. Ligia Deca traiește cu impresia ca generațiile indobitocite prin noua legislației din…

- Klaus Iohannis a fost luat cu asalt pe Facebook, primind sute de comentarii, majoritatea critice, dupa mesajul pe care l-a postat prin care solicita gasirea „de urgența” a cauzelor care au dus la tragedia din Odorheiu Secuiesc, incident soldat cu moartea unui baiat de 17 ani și ranirea altor trei fete,…

- ”Tragedia care a avut loc la internatul Liceului Tamași Aron din Odorheiu Secuiesc este cutremuratoare. Transmit condoleanțe familiei elevului care și-a pierdut viața și le doresc insanatoșire grabnica elevelor ranite in acest cumplit accident. Este o drama care ne reamintește brutal ca siguranța in…

- Mult mediatizatul program de suflet al președintelui Klaus Iohannis, „Romania Educata” este doar un document de fațada, pentru ca realitatea din școlile romanești este una dezolanta și revoltatoare. Peste 3.000 școli fara apa potabila și vreo 2.700 cu WC in curte Potrivit unui document transmis recent…

- Ministrul Educației, Ligia Deca, in continuare, incearca sa mascheze rezultatele foarte slabe de la testele PISA, sub alibiul ca e la fel de rau ca in trecut și folosește momentul publicarii raportului OECD doar pentru a lauda noile legi susținute de Klaus Iohannis. Ministerul Educatiei (ME), Organizația…