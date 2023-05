Sindicatele din Educație spun ca din anul 2021 au tras atenția, au trimis scrisori catre Guvern, au organizat proteste, dar toate in zadar. Federația Sindicatelor Libere din Invațamant, Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” și Federația Naționala Sindicala „ALMA MATER“, in numele salariaților din invațamant ale caror drepturi și interese le reprezinta, vor onora orice invitație oficiala la negocieri venita din partea Guvernului Romaniei. Din anul 2021, am tras foarte multe semnale de alarma, am trimis zeci de scrisori și comunicate, am organizat mai multe acțiuni de protest, insa,…