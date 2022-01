Stiri pe aceeasi tema

- Un protest al cadrelor didactice are loc astazi intre orele 11 ,00 și 13,00. Salariatii din invatamantul preuniversitar membri ai celor doua federatii reprezentantive – Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) si Federatia Sindicatelor din Educatie “Spiru Haret” intra in greva de avertisment,…

- Salariatii din invatamantul preuniversitar membri ai celor doua federatii reprezentantive – Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) si Federatia Sindicatelor din Educatie „SPIRU HARET” – intra in greva de avertisment, astazi, intre orele 11:00-13:00, potrivit unui comunicat remis de cele…

- Salariatii din invatamantul preuniversitar membri ai celor doua federatii reprezentantive – Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) si Federatia Sindicatelor din Educatie „Spiru Haret” – intra in greva de avertisment, miercuri, intre orele 11:00-13:00, potrivit unui comunicat remis de cele…

- Greva din invatamant incepe miercuri, pe 19 ianuarie, au anuntat sindicalistii. Mai exact, va fi declansata greva de avertisment, care va dura doua ore. Va prezentam anuntul complet al sindicalistilor: Salariatii din invatamant — membri de sindicat — vor intra in greva de avertisment miercuri, 19…

- Profesorii din școlile din Romania intra miercuri, 19 ianuarie 2022, in greva de avertisment. Timp de doua ore, cadrele didactice nu vor intra la cursuri cu elevii. Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) si Federatia Sindicatelor din Educatie Spiru Haret (FSE) anunța ca miercuri, 19 ianuarie,…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant si Federatia Sindicatelor din Educatie „SPIRU HARET" au hotarat, in baza rezultatelor referendumului desfasurat in perioada 17 decembrie 2021 – 14 ianuarie 2022, declansarea unei greve de avertisment miercuri, 19 ianuarie 2022, cu incetarea lucrului in unitatile…

- Salariatii din invatamant, membri de sindicat, vor intra in greva de avertisment miercuri, 19 ianuarie 2022, potrivit unui comunicat al Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant si Federatiei Sindicatelor din Educatie "Spiru Haret"."Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant si Federatia Sindicatelor…

- Reprezentantii sindicatelor din invatamant sunt asteptati sa protesteze, joi, in fața sediului Guvernului si in fața sediilor PNL si PSD, nemulțumiți ca actualul Executiv continua „politica de desconsiderare” a angajaților din Educație prin faptul ca nu a majorat salariile acestora conform Legii 153/2017,…