- Un profesor universitar de la Universitatea Politehnica din Bucuresti a fost trimis in judecata de procurorii anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat ca a primit mita in legatura cu mai multe proiecte finantate din fonduri nerambursabile derulate in cadrul unitatii de invatamant, informeaza Agerpres.…

