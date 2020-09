In urma cu șapte ani, la Giurgiu izbucnea un scandal legat de fraudarea examenului de Bacalaureat. In acest caz erau implicate soția și fiica actualului candidat PSD la Primaria Roata, Marin Constantin, familia Marin fiind printre protejatele lui Niculae Badalau. Cele doua sunt acum trimise in judecata pentru abuz in serviciu, complicitate la abuz in serviciu și trafic de influența, rechizitoriul procurorilor ce au instrumentat acest caz aratand clar implicarea lor in fraudarea examenului din 2013. Cu toate ca despre acest caz se știa de ani de zile, Romica Marin (soția candidatului PSD la Primaria…