Prof. univ dr. Carmen Dorobăț: Toxiinfecțiile alimentare pot provoca decesul Prof. univ. dr. Carmen Dorobaț, medic primar la Spitalul de Boli Infecțioase ”Sf. Parascheva Iași, a precizat pentru Puterea.ro, ca in funcție de incarcatura bacteriana, toxiinfecțiile alimentare pot duce la deces. Toxiifecțiile alimentare sunt provocate in special de hrana contaminata cu diverse microorganisme. In cazurile de toxiinfecție alimentara grava se produc mari pierderi de apa și elctroliți, are loc o deshidratare puternica, din cauza varsaturilor și a scaunelor diareice, apoase, frecvente. In cazul unei persoane cu un sistem imunitar precar are loc un puternic dezechilibru și capacitatea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

