Prof. dr. Cornelia Nițipir: Cancerul de vezică, boală a persoanelor peste 65 de ani, detectat la tineri! Cancerul de vezica, mai frecvent dupa varsta de 65 de ani, in ultima perioada este detectat la pacienți tineri, principalele cauze fiind fumatul și sedentarismul, avertizeaza prof. dr. Cornelia Nițipir, medic primar oncologie generala și chimioterapie. „Prevenția este cea mai importanta. Eu sunt extrem de ingrijorata de tanara generație care fumeaza și nu face sport. Sunt uimita de cazuri noi de cancer urotelial care apare la pacienți mai tineri. Atunci cand eram rezidenta, vedeam rar astfel de situații”, spune prof. dr. Nițipir. Avand in vedere rolul major al prevenției prof. dr. Ioanel Sinescu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

