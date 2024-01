Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații a declarat epidemie de rujeola in Romania, Alba fiind considerat potrivit harții transmise de catre instituție un județ cu risc maxim din acest punct de vedere. In prezent, exista un singur caz confirmat in județ.

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat marti ca Romania are de primit 1,2 milioane de doze de vaccin anti-COVID de la Moderna, adoptate noilor tulpini, care au fost platite in urma „cu mai bine de doi ani”. „Ele au fost achizitionate in momentul in care s-au facut acele memorandumuri semnate…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat marti ca Romania are de primit 1,2 milioane de doze de vaccin anti-COVID de la Moderna, adoptate noilor tulpini, care au fost platite in urma „cu mai bine de doi ani”. „Ele au fost achizitionate in momentul in care s-au facut acele memorandumuri semnate…

- Intrebat marți despre numarul de doze de vaccin anti-Covid care ar urma sa ajunga in Romania, ministrul Sanatații Alexandru Rafila a anunțat ca țara nu a mai cumparat doze: „Avem in momentul de fața o tranșa de 1,2 milioane de doze”.

- Un numar de 35 de milioane de doze de vaccin impotriva COVID-19 au fost furnizate Romaniei, dintre cele circa 80 de milioane comandate, a declarat ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila."Dintre cele 35 de milioane, circa 10 milioane sunt vaccinuri care au fost distruse sau urmeaza sa fie distruse,…

- Un studiu realizat in Romania privind impactul COVID-19 asupra varstnicilor arata ca infectia provocata de virusul SARS-CoV-2 genereaza modificari sau alterari cognitive. Din persoanele testate, aproape un sfert, inclusiv persoane care nu fusesera diagnosticate anterior cu patologie neuro-degenerativa,…

- A scazut cantitatea de lemn exploatata legal in Romania. Date oficiale prezentate de INS Operatorii economici atestati in exploatarea forestiera au exploatat, in 2022, un volum de 18,348 milioane metri cubi (mc) de lemn. Este cu 5,6% mai putin decat in anul 2021, conform datelor centralizate de Institutul…

- Vaccinul anti HPV este unul dintre cele mai bune, rezistente, cu foarte putine reactii adverse, a declarat marti ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, la un eveniment prilejuit de lansarea actiunii de vaccinare HPV.