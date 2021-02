Prof. Cherecheș spune ce îi va salva cu adevărat pe români de COVID Profesorul de sanatate publica Razvan Cherecheș a declarat la Europa FM, ca efectele vaccinarii anti-COVID se vor vedea abia la vara. Profesorul Cherecheș a mai adaugat la declarația sa și alte lucruri interesante. Cum ar fi faptul ca da, vaccinul folosește, dar salvarea vine din alta parte! „Vom vedea undeva in vara efectul vaccinului. In momentul in care am trecut de 40% persoane vaccinate, peste 65 de ani, se va vedea rezultatul, va scadea presiunea pe spitale. In schimb, salvarea vine din alta parte”, a spus Razvan Cherecheș in cadrul emisiunii Piața Victoriei, de la Europa FM. In momentul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

