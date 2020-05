Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea “Alerg pentru autism”: Dan Aldea, ambasadaroul județului nostru, va parcurge 100 km in 24 ore pentru realizarea unei platforme online de terapie pentru copii Ediția a patra a maratonului caritabil „Alerg 24 de ore pentru autism”, care trebuia inițial sa se desfașoare inițial pe 2 și 3…

- Primii 12 bolnavi de COVID-19, internati in sectia de Boli Infectioase a Spitalului Municipal “Dr. Alexandru Simionescu” din Hunedoara, s-au vindecat si au fost externati, avand astfel posibilitatea sa-si petreaca Pastele acasa, a informat vineri conducerea unitatii medicale, citate de stiripesurse.ro.…

- Depunerea cererilor unice de plata aferente campaniei 2020 a fost reluata in sistem online N. D. Pentru a exista continuitate in activitate, instituțiile publice și-au adaptat interacțiunea cu publicul, aceasta fiind trasferata in sistem online. Ca urmare, Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura…

- Fermierii pot depune online la Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura cererile unice de plata pentru campania 2020. Cererile pot fi depuse prin utilizarea aplicației IPA online, mijloacelor electronice de comunicații și sistemul IACS. Astfel, documentele care se prezinta la depunerea cererii…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura a anunțat ca de luni, 6 aprilie, se primesc cererile unice de plata aferente Campaniei 2020, prin utilizarea aplicației IPA online, mijloacelor electronice de comunicații și sistemului IACS. Centrele județene/locale APIA vor primi și administra cererile…

- In perioada 01.01.2020 – 31.03.2020, comisarii din cadrul Comisariatului Judetean Hunedoara al Garzii Nationale de Mediu au efectuat un numar total de 197 inspectii, atat inspectii planificate cat si inspectii neplanificate. In cadrul inspectiilor neplanificate au fost inregistrate: –…

- Managerul Spitalului Judetean de Urgenta Deva a fost suspendat, luni, din funcție de prefectul județului Hunedoara, dupa ce patru medici au fost diagnosticati cu COVID-19. Prefectura susține ca managerul este acuzat de indeplinire defectuoasa a sarcinilor de serviciu. Spitalul a intrat in carantina…

- In judetul Dambovita exista si elevi care nu au posibilitatea de a face lectii oline cu profesorii lor! Liderul de Post-ul SLI Dambovita, despre lectiile online: „Aproximativ 30% dintre elevii judetului nu au acces la internet” apare prima data in Gazeta Dambovitei .