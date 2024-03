Stiri pe aceeasi tema

- Localnicii spun ca se afla intr-o situație disperata din cauza exploatarilor la salina din zona și acuza autoritațile locale de neglijența și lipsa de efort pentru a-i ajuta.In timp ce oamenii spun ca au casele distruse, primarul este de negasit. A venit, in schimb, cu o soluție și cere stramutarea…

- Oamenii de la Aninoasa, județul Hunedoara, au aflat ca vor mai locui inca un an in containere dupa ce in 2023 casele le-au fost avariate de un cutremur.Primarul spune ca din aprilie anul trecut a primit banii pentru reconstrucția locuințelor, insa din cauza avizelor de mediu procedurile s-au amanat.…

- Apa curenta și asfaltul nu au mai ajuns in cateva sate din sate din Hunedoara, deși unele se afla in apropiere de Lacul Cinciș și de combinatul siderurgic. Din aceasta cauza, așezarile risca sa dispara in urmatoarele decenii

- Aproximativ 200 de romani au trait o seara de coșmar pe aeroportul din Madrid dupa ce cursa unei companii low-cost a fost anulata, lasandu-i blocați in terminal. Oamenii au stat in avion doua ore, dupa care au fost dați jos din aeronava.

- Din satul Crișcior din Hunedoara pornesc drumurile și tunelurile spre cele mai valoroase mine de aur din istoria Romaniei. Centrul minier Barza a fost inchis in anii 2000, iar ruinele sale au fost inghițite de natura

- „Nu anul trebuie sa fie mai bun, oamenii trebuie sa fie mai buni ! La mulți oameni buni in viața voastra! Asta e cea mai buna urare de Anul Nou. Fiți voi oamenii buni pe care ceilalți sa-i intalneasca anul asta!”, scrie, pe Facebook, Dan Negru. Intr-o alta postare, el a mentionat: „Vreo 800 de euro…