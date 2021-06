Produse toxice, vândute în amestec cu substanţe psihoactive Judecatorii de la Tribunalul Mehedinti au dispus, vineri, arestarea preventiva a doi inculpati acuzati de efectuarea de operațiuni cu produse psihoactive. Anchetatorii au stabilit ca inculpatii au vandut consumatorilor substante psihoactive amestecate cu produse toxice. Potrivit procurorilor DIICOT, cei doi barbati au fost retinuti saptamana trecuta, in cursul zilei de joi. Cei doi sunt acuzati de efectuarea de operațiuni cu produse cu efecte psihoactive. „In cauza s-a reținut faptul ca, incepand cu anul 2020 și pana in prezent, inculpații au efectuat, fara drept, operațiuni cu produse știind… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

