Stiri pe aceeasi tema

- „Produs in Banat” a participat la primul eveniment important de la lansarea conceptului in spațiul public. In perioada 30 septembrie-3 octombrie, in curtea Ministerului Agriculturii și Dezvoltarii Rurale se desfașoara evenimentul „LEADER de 10”, un targ dedicat „Produselor din GAL”. Conceput ca parte…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR) impreuna cu Federația LEADER organizeaza Targul Produs in GAL, ca parte integrata a evenimentului „ROMANIA-LEADER de 10”. Acesta va avea loc in curtea sediului Ministerului Agriculturii și Dezvoltarii Rurale din Bulevardul Carol I, nr. 2-4, sector…

- Republica Congo si-a manifestat interesul de a importa din Romania cantitati mari de cereale, a anuntat luni Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. Ministrul Adrian Oros s-a intalnit luni la Bucuresti, la sediul ministerului, cu omologul sau din Republica Democrata Congo, M'zinga Birihanze…

- Gazetarul Horia Alexandrescu a murit la 20 septembrie 2021, la varsta de 74 de ani. Anuntul a fost facut de fiica lui, Anca Alexandrescu. “Tata a plecat…”, a scris aceasta pe o retea de socializare. *** Jurnalistul Horia Alexandrescu s-a nascut la 9 aprilie 1947, in Bucuresti, noteaza “Enciclopedia…

- CSU Craiova va juca in aceasta seara cu Rapidul pe Arena Naționala. Intre olteni și rapidiști este o disputa de orgolii foarte veche. Pana cand Craiova sa aiba echipa in „A”, unii olteni, ajunși mai des pe la București, țineau cu Rapidul. Campionatul Ligii I a ajuns la etapa a VII-a. CSU are trei victorii…

- Divizia de distribuție a Grupului KMG International (Rompetrol), a deschis recent 10 noi stații de alimentare cu carburanți, in mai multe regiuni ale țarii. Doua dintre acestea au fost lansate sub egida Fondului de Investiții in Energie Kazah-Roman (FIEKR) – stația de pe strada Zețarilor din București,…

- Recensamantul are ca obiectiv asigurarea datelor statistice pentru fundamentarea și punerea in aplicare a politicilor naționale și europene in domeniul agricol, in concordanța cu Sistemul Statistic European. In perioada 10 mai – 31 iulie 2021, sub coordonarea Institutului National de Statistica, Ministerului…