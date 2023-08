Producție bună la grâu, dar nerentabilă. Nici șase tone/ha nu sunt suficiente In acest an, Romania are o producție buna de grau, cu o medie de 5 tone la hectar, dupa cum anunța oficialii de la Agricultura, peste media de anul trecut. Din punct de vedere economic, insa, este total nerentabil pentru fermieri, care nici macar costurile nu și le pot acoperi. „Avem la grau o medie de 5.000 kg pe hectar, ceea ce inseamna o productie un pic mai mare fața de anul trecut. Este o realitate, toata lumea stie ca a fost un an agricol bun la grau. Sunt producții bune la culturile de toamna, mai mari ca in anul 2022″, a declarat ministrul Agriculturii, Florin Barbu. Fermierii susțin ca,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

