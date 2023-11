Stiri pe aceeasi tema

- Productia industriala a Romaniei a scazut, in primele noua luni ale anului, comparativ cu aceeasi perioada din 2022, atat ca serie bruta, cat si ca serie ajustata, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate marti.

- Preturile productiei industriale, pe total piata interna si piata externa, au scazut cu 0,4% in luna septembrie a acestui an, comparativ cu aceeasi perioada din 2022, arata datele publicate de INS.

- Productia de carbune net a Romaniei a totalizat, in primele opt luni ale acestui an, peste 1,715 milioane tone echivalent petrol, fiind cu 15,2% (308.600 tep) mai mica fata de cea din perioada similara din 2022, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS), informeaza AGERPRES…

- Producția industriala a inregistrat o scadere de 5,1%, in cifre brut, dar și ajustata pentru zilele lucratoare și sezon, in primele opt luni ale anului 2023, potrivit datelor Institutului Național de Statistica. O scadere de peste 5% in producția industriala romaneasca in primele opt luni ale anului,…

- Primele șapte luni ale anului in curs au continuat tendința de restrangere a producției industriale in Romania.In același timp, consumul de energie electrica a scazut semnificativ in aceeași perioada, prin raportarea la primele șapte luni ale anului trecut.Deși aceste evoluții pot fi…

- Importurile de gaze au scazut cu 34,7%, in primele sase luni din 2023. Productia a crescut cu 6,3%Romania a importat, in primele sase luni din 2023, o cantitate de gaze naturale utilizabile de 696.200 tone echivalent petrol (tep), cu 34,7% (-369.600 tep) mai mica fata de cea din perioada similara…