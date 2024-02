Stiri pe aceeasi tema

- Rata anuala a inflatiei in zona euro si Uniunea Europeana a crescut in decembrie, comparativ cu noiembrie, iar Romania se numara printre tarile UE cu cea mai ridicata rata anuala a inflatiei, arata datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistica (Eurostat), potrivit Agerpres.In decembrie,…

- Productia industriala a Romaniei a scazut cu 4,8%, in primele 11 luni din 2023 (INS)Productia industriala a scazut in primele 11 luni din 2023 atat ca serie bruta, cu 4,8%, cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, cu 4,9%, comparativ cu acelasi interval…

- Dupa o crestere semnificativa a importurilor de energie in Uniunea Europeana intre 2021 si 2022, scenariul este diferit in 2023, importurile au scazut in perioada iulie-septembrie 2023, fata de trimestrul trei din 2022, arata datele publicate vineri de Oficiul European de Statistica (Eurostat).In…

- Rata locurilor de munca vacante din Uniunea Europeana s-a situat la 2,6%, in trimestrul trei din 2023, in scadere de la 2,7% in precedentele trei luni, si de la 2,9% in perioada similara din 2022, arata datele publicate luni de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat), informeaza Agerpres.In…

- UE a inregistrat in octombrie un excedent al balantei comerciale de 9,4 miliarde de euro (Eurostat)Uniunea Europeana a inregistrat in octombrie un excedent al balantei comerciale de 9,4 miliarde de euro, fata de un deficit de 39,5 miliarde de euro in perioada similara din 2022, in principal in urma…

- Volumul comertului cu amanuntul in crescut cu 0,3% in Uniunea Europeana si cu 0,1% in zona euro in octombrie, comparativ cu luna precedenta, cand s-a inregistrat un declin de 0,1% in UE si in zona euro, arata datele publicate miercuri de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat).

- Romania, printre tarile cu cel mai semnificativ avans al preturilor productiei industriale in UE, in octombrie (Eurostat)Preturile produselor care ies pe portile fabricilor au crescut cu 0,2% in Uniunea Europeana si in zona euro, in octombrie, comparativ cu luna precedenta, cand s-a inregistrat o…

- Romania, printre statele UE cu cea mai semnificativa creștere in domeniul construcțiilor Romania, printre statele UE cu cea mai semnificativa creștere in domeniul construcțiilor Conform datelor recente publicate de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat), lucrarile de construcții in Uniunea Europeana…