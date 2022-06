Producția de cartofi mai întâi, după aceea vin depozitele prin PNS Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, promite sprijin pentru producatorii de cartofi pentru realizarea de depozite prin intermediul Planului Național Strategic (PNS). Pana atunci, insa, trebuie sa creasca producția care sa acopere necesarul de consum și pe care vrea sa o impulsioneze cu o subvenție de 200 euro/ha. Astfel, Guvernul a aprobat in ședința din 16 iunie 2022 Hotararea pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de cartof de consum”, in anul 2022. Bugetul total este de 15 milioane euro, valoarea maxima a sprijinului care se acorda… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat un ajutor de minimis de 1.200 euro/ha pentru susținerea producției de struguri de masa, in baza prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013. Bugatul total este de 15 milioane lei, iar valorificarea producției se face pana la data de 29 noiembrie…

- Cultivatorii de struguri de masa și cei de cartofi vor putea primi sprijin pentru recolte, prin doua programe adoptate de Guvern, a anuntat astazi, dupa sedinta de Guvern, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Chesnoiu. „Am adoptat astazi doua Hotarari de Guvern extrem de importante.…

- Adrian Chesnoiu a declarat, la finalul sedintei de Guvern, ca pana la data de 15 iulie se pot inscrie in programul adoptat, joi, cultivatorii de struguri. “Am adoptat astazi doua hotarari de guvern extrem de importante in sedinta de azi. Una dintre ele vizeaza sprijinul pe care il acordam cultivatorilor…

- Guvernul a aprobat in Ședința de Guvern din 8 iunie 2022 prelungirea perioadei de valorificare a producțiilor realizate prin „Programul Tomata” pana la 1 iulie, in loc de 10 iunie, cum fusese prevazut inițial. De asemenea, prin acest act normativ se modifica și termenul pentru depunerea documentelor…

- "Una dintre cele mai importante decizii si asteptate in acelasi timp, care face parte din pachetul de masuri economico-sociale "Sprijin pentru Romania" este cea referitoare la acordarea de granturi pentru capital de lucru pentru patru domenii mari din economia romaneasca. Este vorba despre industria…

- Guvernul a aprobat, in ședința din 14 aprilie 2022, Hotararea prin care este aprobat Programul National Apicol (PNA) pentru perioada 2020-2022, normele de aplicare și valoarea sprijinului financiar, anunța Ministerul Agriculturii, intr-un comunicat transmis astazi pentru Agroinfo.

- Guvernul vrea sa revitalizeze Casa de Comert Agroalimentar „Unirea”, proiectul de suflet al fostului ministru al Agriculturii Petre Daea, cu o alocare de 100 milioane euro, inclusa in Pachetul de masuri „Sprijin pentru Romania”. Deși s-a aflat de-a lungul timpului in centrul mai multor scandaluri, Casa…

- In Grecia, supermarketurile restrictioneaza cantitatea de faina si ulei de floarea soarelui pe care o pot cumpara clientii. Este o masura de precautie pe fondul majorarii cererii, din cauza temerilor ca aprovizionarea va fi afectata de razboiul din Ucraina. In urma unor masuri similare adoptate in Spania…