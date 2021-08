Stiri pe aceeasi tema

- ”Vanzarile companiei au crescut cu 25% in semestrul I 2021, ajungand la 106,5 millioane lei comparativ cu 85 millioane lei in perioada similara a anului trecut, ajutata de o performata puternica pe pietele de baza. Romania a contribuit cel mai mult la acesta evolutie, crescand cu 29% an la an, Republica…

- Pandemia ne-a facut sa platim mai des cu cardul, iar revenirea la normalitate și in restaurante sau terase a facut mai dificila gasirea unui raspuns atunci cand, inainte de plata notei, suntem intrebați: cash sau card? Pentru mulți dintre noi aceasta intrebare este sinonima cu ”lasați bacșiș…

- La nivel de grup Profil de creștere remarcabila: veniturile au progresat cu 14,4% in T2 2021 fața de T2 2020, pana la 355 de milioane de Euro, in timp ce numarul unitaților generatoare de venituri (RGU) a atins 19,3 milioane in T2 2021, in creștere cu 15% fața de aceeași perioada din 2020; Performanța…

- “In 2020, asiguratorii Membri UNSAR au platit despagubiri de peste 11 milioane lei pentru cele mai mari 50 de daune aferente asigurarilor de locuinte – in crestere fata de anul 2019 cu 16%. Riscul care a generat cele mai mari despagubiri a fost incendiul (peste 9,1 milioane lei, in crestere cu 11% fata…

- In Romania au fost confirmate 101 cazuri de infectare cu varianta Delta, opt dintre acestea fiind la persoane vaccinate, dintre care sase cu doua doze, a declarat, marti, coordonatorul campaniei nationale de vaccinare (CNCAV), Valeriu Gheorghita. Totodata el a declarat ca la nivel european se constata,…

- Romania este tara cu cea mai abrupta majorare a importurilor de gaz rusesc in primele sase luni. Cantitatile au crescut de 3,6 ori, susține Ziarul Financiar care mai arata ca Gazprom se apropie de maximul istoric cu exporturile internationale. De la inceputul anului, pretul gazului s-a dublat,…

- “ANRE a aprobat, in sedinta Comitetului de reglementare din data de 30.06.2021, Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei nr. 83/2021 pentru aprobarea Standardului de performanta pentru activitatea de furnizare a energiei electrice/gazelor naturale”, informeaza…

- ”Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin Sandoz AG intentioneaza sa preia de la GlaxoSmithKline (GSK) activitatea de comercializare a antibioticelor pe baza de cefalosporina”, a anuntat autoritatea de concurenta. ”In urma analizei, Consiliul Concurentei a constatat ca aceasta operatiune nu…