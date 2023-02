Producătorul Peugeot şi Fiat Chrysler, rezultate financiare record în 2022 Producatorul auto Stellantis a anuntat miercuri rezultate financiare record pentru intregul an, raportand o crestere cu 26% a profitului net, la 16,8 miliarde de euro (17,9 miliarde dolari), si o crestere anuala de 41% a vanzarilor globale de baterii si vehicule electrice. Compania inregistrata in Olanda, formata in 2021 din fuziunea grupului italo-american Fiat Chrysler si a grupului PSA din Franta, a declarat ca veniturile nete au crescut cu 18%, pana la 179,6 miliarde de euro, pe fondul ”preturilor nete puternice, mixului favorabil de vehicule si cursului valutar favorabil.” CEO-ul Stellantis,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

