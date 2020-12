Stiri pe aceeasi tema

- Primarul capitalei Ion Ceban susține ca orașul Chișinau va ramane practic fara publicitate stradala, daca pana la sfarșitul anului nu va fi aprobat noul regulament cu privire la publicitatea stradala. Ceban declara ca deja 1300 de dispozitive cu caracter publicitar au fost scoase și va continua aceste…

- Producatorul german de echipamente sportive Adidas AG intentioneaza sa isi vand divizia Reebok, informeaza un articol publicat joi in saptamanalul economic german Manager Magazin, care nu precizeaza care este sursa informatiilor sale, transmite Bloomberg.Potrivit Manager Magazin, Adidas a…

- 352.885 de lei este valoarea unor echipamente care sunt destinate Colegiului Tehnic de Transport Feroviar Anghel Saligny din Simeria. Sunt doua loturi ce urmeaza a fi achiziționate in cadrul proiectului „Reabilitare, modernizare și dotare Colegiul Tehnic de Transport Feroviar ,,Anghel Saligny, oraș…

- Grupul eMAG, cel mai mare retailer online din Romania, ar putea fi vandut in curand. Gigantul sud-african Naspers, care deține 80% din acțiunile eMAG, a angajat banca americana de investiții Goldman Sachs pentru a consilia vanzarea eMAG, potrivit unor surse citate de Market Merger, scrie Ziarul Financiar.Vanzarea…

- Masca ar putea deveni obligatorie si in aer liber in Italia. Locurile frecventate de multe persoane vor fi intens monitorizate, dar nu numai de poliție, ci și de Armata. In multe zone, masura este deja obligatorie, iar daca ordonanta intra in vigoare, masura va deveni nationala. Ordonanta…

- Actiunile producatorului german de echipamente sportive Puma erau marti in scadere cu 3,5%, dupa ce grupul francez Kering a anuntat ca a vandut un pachet de 5,9% din actiunile Puma pentru aproximativ 656 milioane de euro, transmite Reuters, potrivit Agerpres.In urma acestei tranzactii, participatia…

- Producatorul de echipamente sportive Amer Sports, unul dintre cei mai importanti din lume, cu afaceri anuale de circa 3 mld. euro, a cumparat fabrica din Orastie, judetul Hunedoara, a companiei Chimsport, anunța ZF.Fabrica producea deja de peste 15 ani clapari Salomon si componente pentru…