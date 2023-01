Producătorul de piese auto Altur Slatina intră în insolvenţă Altur Slatina este listata la Bursa de valori Bucuresti din decembrie 2004 sub simbolul ALT. ”Consiliul de Administratie al Altur SA Slatina cu sediul in str. Pitesti, nr. 114, inregistrata la ORC sub nr. J28/131/1991, avand CUI RO1520249, in conformitate cu dispozitiile art.234 alin.1) lit.o) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata informeaza actionarii si investitorii ca a aprobat deschiderea procedurii generale de insolventa conform prevederilor Legii 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa precum… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

