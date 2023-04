Producătorul de armament Rheinmetall înfiinţează la Satu Mare un centru de mentenanţă pentru armele din Ucraina “Hub-ul de service ar trebui sa joace un rol central in mentinerea pregatirii operationale a sistemelor de lupta occidentale folosite in Ucraina si in asigurarea disponibilitatii sprijinului logistic”, a declarat un purtator de cuvant al companiei. Hub-ul, situat in apropierea granitei cu Ucraina, va asigura service pentru obuziere autopropulsate, tancuri Leopard 2 si Challenger, vehicule de lupta pentru infanterie Marder, vehicule blindate de transport Fuchs si camioane militare. “Este o preocupare cheie pentru noi, la Rheinmetall, sa oferim fortelor NATO si Ucrainei cel mai bun sprijin posibil”,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

