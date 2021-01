Stiri pe aceeasi tema

- Compania a livrat 499.550 de vehicule in 2020, peste estimarile analistilor de pe Wall Street, de 481.261 de vehicule, potrivit datelor firmei Refinitiv, volumul fiind cu numai 450 de vehicule mai mic fata de tinta directorului general Elon Musk. Miliardarul a scris pe Twitter ca este ”mandru de echipa…

- Tesla a raportat sambata un nivel peste asteptari al livrarilor de vehicule in 2020, sustinute de cresterea constanta a cererii de vehicule electrice, dar au ratat usor obiectivul ambitios la companiei, intr-un an dificil pentru industria auto globala, transmite Reuters, potrivit news.ro. Compania…

- Și acțiunile Tesla au fost sub presiune la debutul în S&P 500, informeaza Fox Business, în contextul în care o tulpina de coronavirus cu raspândire mai rapida a fost descoperita în Marea Britanie. Prețul acțiunilor companiei din Palo Alto, California, a scazut cu 6,3%…

- Elon Musk ii avertizeaza pe angajatii Tesla sa tina sub control cheltuielile, deși capitalizarea companiei a ajuns la un maxim istoric: ”Actiunile noastre se vor prabusi ca un sufleu lovit de un baros!” Elon Musk i-a avertizat pe angajatii Tesla ca trebuie sa tina sub control cheltuielile…

- Elon Musk i-a avertizat pe angajatii Tesla ca trebuie sa tina sub control cheltuielile pentru a obtine in continuare profit trimestrial, chiar daca actiunile sunt tranzactionate la maxime istorice inaintea includerii companiei in indicele S&P 500, relateaza CNBC, potrivit news.ro. Tesla…

- Tesla a inceput in acest an sa cheltuie, printre altele, pentru construirea unei fabrici noi in apropiere de Austin, Texas, si a unei alteia langa Berlin. Compania a inceput sa renoveze unitatile sale de vopsitorie care fac parte din fabrica sa de asamblare din Fremont, California. ”Investitorii ne…

- Tesla a anunțat miercuri al cincilea trimestru consecutiv în care a înregistrat profit, producatorul de mașini electrice sperând sa încheie anul pe plus pentru prima data în istoria sa, transmite Business Insider.Compania afirma ca a câștigat 0,76 de dolari…