- Autoritațile din Noua Zeelanda sunt in alerta, dupa ce un polițist a fost impușcat mortal in Auckland, in timpul unui control de rutina desfașurat in trafic. Un alt ofițer a fost ranit grav, informeaza BBC. Aflat intr-o mașina, asasinul a reușit sa fuga de la locul faptei. La aproximativ patru ore de…

- Coctodacitul zgomotos nu îi lasa pe rezidenți sa doarma. Cartierul ramâne „distrus” în urma lor. Mâncarea lasata afara atrage „șobolani de dimensiunea unor pisici” într-o suburbie altfel pașnica și înverzita, relateaza The Guardian. Carantina…

- Brigada Rutiera Bucuresti anunta ca din 2 iunie se reiau testarile la regulile de circulatie in Capitala. Potrivit unui comunicat de presa remis vineri, se vor organiza doua serii, de luni pana vineri. Insa, in functie de numarul de solicitari se mai poate organiza o serie, conform sursei…

- Baroul Timiș, Universul Juridic și Wolters Kluwer Romania au incheiat seria dezbaterilor pe tema „Digitalizarea sistemului judiciar" in data de 22 mai 2020, printr-o transmisie directa cu acces liber pe platforma www.universuljuridic.ro , cu cea de-a treia tema - „Utilizarea semnaturii electronice in…

- Producatorii de la Antena 1 cauta constant noi modalitați de a readuce „ Asia Express ” pe micile ecrane, dar se pare ca pandemia de Coronavirus izbucnita la nivel global le pune bețe in roate. Showul, urmarit de milioane de romani, s-ar putea anula in acest an, intrucat granițele inchise ca masura…

- Regizorul James Cameron a anunțat, marți, ca vrea sa reia filmarile la ” Avatar 2”, astfel incat la finele anului viitor pelicula sa poata fi lansata. Filmarile au fost suspendate din cauza crizei generate de noul coronavirus. ”Vreau sa reiau lucrul la ”Avatar”, ceea ce nu pot face acum din cauza starii…

- PodcasturiCat de mult va afecta seceta prețul la grau: Vom utiliza sau nu rezervele de stat Mihail Machidon a declarat in studioul Sputnik Moldova ca intreprinderile mari de panificație au contracte pentru materie prima la preturile din perioada anului trecut. Oficialul este de parere ca seceta sporadica…

- Sefa guvernului neozeelandez Jacinda Ardern i-a trimis un mesaj personal infirmierei care l-ar fi ajutat pe premierul britanic Boris Johnson sa se recupereze dupa COVID-19, informeaza luni dpa. In cadrul conferintei sale zilnice de presa, luni, Ardern a declarat ca a incercat sa o contacteze pe infirmiera…