Procurorul general al Romaniei, Gabriela Scutea, ar fi infirmat, recent, soluția de clasare dispusa la SIIJ, in dosarul in care ex-magistratul SIIJ Adina Florea, era vizata in cazul divulgarii de informații nedestinate publicitații, afirma pentru STIRIPESURSE surse judiciare.

Procurorul general al Ucrainei, Irina Venediktova, a anuntat ca biroul sau ancheteaza 5.800 de cazuri de crime de razboi comise de rusi, ea precizand ca pe zi ce trece procedurile sunt tot mai multe, informeaza cnn.com.

Procurorul general al Ucrainei, Iryna Venedyktovae, a anunțat vineri ca 164 de cadavre au fost gasite in suburbia Kievului, la Bucea, unde a fost descoperit un masacru dupa retragerea trupelor rusești.

Procurorul general al Belarusului, Andrei Shved, a trimis o adresa Curții Supreme din Belarus cu o cerere de recunoaștere a canalului NEXTA Telegram ca organizație terorista.

"Acesta nu este un razboi, este un genocid", acuza procurorul general ucrainean Irina Venediktova, deoarece "teatrele de razboi au reguli, principii, iar ceea ce vedem noi la Mariupol este o lipsa totala a regulilor", relateaza AFP.

Ucraina va dovedi in fața unui tribunal corect ca președintele rus Vladimir Putin este "principalul criminal de razboi" al secolului XXI, a declarat duminia procurorul general Iryna Venediktova la televiziunea ucraineana.

Activitatea economica in zona euro a accelerat puternic in luna februarie, profitand de relaxarea restrictiilor sanitare, arata datele preliminare publicate luni de compania de analize financiare Markit, transmite AFP.