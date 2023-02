Stiri pe aceeasi tema

- Anchetatorii germani inca nu au nicio dovada in aceasta etapa ca Rusia a fost in spatele exploziilor de la gazoductele Nord Stream 1 si 2 din Marea Baltica, informeaza sambata agentia DPA. "Acest lucru nu poate fi dovedit in acest moment. Investigatiile sunt in curs de desfasurare", a declarat procurorul…

- Flacarile s-au ridicat la aproximativ 160 de picioare (50 de metri) in aer dupa o explozie a unei conducte de gaz care leaga Lituania și Letonia ce a fost afectata de vineri (13 ianuarie), a aratat videoclipul. Vilmantas Vitkauskas, directorul centrului de gestionare a crizelor din Lituania, a declarat…

- O inregistrare video publicata de televiziunea publica lituaniana LRT arata un incendiu care se manifesta la locul exploziei, in regiunea Panevezys din nordul Lituaniei. Fire caught on video from the blast from the gas pipeline connecting Lithuania and Latvia Public broadcaster LRT reports that the…

- Rusia acuza Suedia ca are "ceva de ascuns" deoarece ancheta privind exploziile de la conductele Nord Stream din Marea Baltica nu a ajuns la rezultate concludente. De asemenea, Moscova critica autoritațile de la Stockholm ca nu au oferit informații cu priv

- Liderii mondiali s-au grabit sa invinovateasca Moscova pentru exploziile de-a lungul conductelor submarine Nord Stream. Dar o serie de oficiali occidentali se indoiesc acum ca Kremlinul a fost responsabil, conform The Washington Post. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Anchetatorii au descoperit urme de explozibili in locul unde au fost avariate gazoductele Nord Stream, confirmand ca a avut loc un sabotaj, a anuntat un procuror suedez vineri, citat de Reuters. Autoritatile suedeze si daneze investigheaza dupa descoperirea a patru gauri in conductele Nord Stream 1…

- Anchetatorii au gasit urme de explozibili la locul unde au fost avariate conductele Nord Stream, confirmand ca a avut loc un sabotaj, a declarat vineri un procuror suedez, conform CNN. Autoritațile suedeze și daneze investigheaza avarierea conductelor Nord Stream 1 și 2, care leaga Rusia și Germania…

- Liderii europeni s-au laudat ca și-au redus dependența de gazul rusesc de cand Vladimir Putin a invadat Ucraina. Dar aceasta este doar o parte a adevarului. Chiar daca proiectul Nord Stream este blocat, importurile de gaze naturale lichefiate (GNL) din Rusia in UE au crescut cu 46% in acest an. Pentru…