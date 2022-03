Procuroarea din Secția Specială intrată în conflict cu Kovesi, detașată la Parchetul General Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a decis, marti, ca procuroarea Mihaiela Iorga Moraru, care a activat la Sectia speciala, sa activeze pentru o perioada de sase luni la Parchetul General. Pentru ca Mihaiela Iorga Moraru sa ajunga rapid la Parchetul General, CSM a luat doua decizii in aceeasi zi. In prima faza, CSM a decis ca Mihaiela Iorga Moraru sa se reintoarca la Parchetul de pe langa Judecatoria Bacau, unitate de parchet de unde aceasta provine, pentru ca in aceeasi zi sa fie adoptata o alta hotarare, privind delegarea pe o perioada de 6 luni la Parchetul General.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au dispus, duminica, arestarea unui barbat de 30 de ani, din comuna Bradești, cautat de autoritațile franceze pentru comiterea mai multor infracțiuni de furt. Potrivit oamenilor legii, in asociere cu alte persoane, suspectul ar fi furat materiale și utilaje in…

- Un procuror din Arges a fost condamnat definitiv, joi, de Inalta Curte de Casatie si Justitie, la un an inchisoare cu suspendare pentru ucidere din culpa. El este acuzat ca in anul 2013 a produs un accident auto, soldat cu moartea unui barbat, informeaza Hotnews . Este vorba despre Catalin Visinoiu,…

- Aceeasi pedeapsa o primise procurorul si la instanta de fond - Curtea de Apel Constanta, cu deosebirea ca Instanta suprema a inlaturat din sentinta mai multe interdictii pe care le avea magistratul, el avand acum voie sa ocupe o functie intr-o institutie publica.Judecatorii din Constanta au motivat…

- Un procuror din Arges a fost condamnat definitiv, joi, de Inalta Curte de Casatie si Justitie, la un an inchisoare cu suspendare pentru ucidere din culpa. El este acuzat ca in anul 2013 a produs un accident auto, soldat cu moartea unui barbat, informeaza Hotnews . Este vorba despre Catalin Visinoiu,…

- Un procuror din Arges a fost condamnat definitiv joi, de Inalta Curte de Casatie si Justitie, la un an inchisoare cu suspendare pentru ucidere din culpa, el fiind acuzat ca in anul 2013 a produs un accident auto, soldat cu moartea unui barbat.Este vorba de Catalin Visinoiu, in prezent procuror la Parchetul…

- Aceeasi pedeapsa o primise procurorul si la instanta de fond - Curtea de Apel Constanta, cu deosebirea ca Instanta suprema a inlaturat din sentinta mai multe interdictii pe care le avea magistratul, el avand acum voie sa ocupe o functie intr-o institutie publica.Judecatorii din Constanta au motivat…

- Curtea de Apel Constanta a decis mentinerea in stare de arest preventiv a barbatului suspectat ca si a injunghiat mortal tatal fapta avand loc in municipiul Constanta . Instanta i a respins inculpatului cerere de punere in libertate Decizia este definitiva Ce spun procurorii Din probatoriul administrat…

- Cazul a ajuns pe rolul Sectiei de contencios administrativ si fiscal a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, unde a primit termen de judecata in luna februarie 2023. Recursul a fost declarat de fostul candidat PPUSL impotriva hotararii Curtii de Apel Constanta in care judecatorii au aratat, printre…