Procesul dintre Johnny Depp și Amber Heard a ajuns la final. Ce sumă a acceptat actrița să plătească Procesul lui Johnny Depp cu fosta lui soției, Amber Heard, a ajuns la final. Acrița a fost acuzata de defaimare și va trebui sa ii plateasca starului din Pirații din Caraibe un milion de dolari. Amber Heard, in varsta de 36 de ani, a contestat initial verdictul din iunie care o condamna la plata a 10 milioane de dolari, care la randul sau urma sa-i plateasca 2 milioane lui Amber Heard. „Dupa o lunga reflectie am luat decizia dificila de a incheia un acordDupa o lunga reflectie am luat decizia dificila de a incheia un acord. Am luat aceasta decizie dupa ce mi-am pierdut increderea in sistemul de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

- Actrita Amber Heard a anuntat luni ca a ajuns la un acord pentru a pune capat procedurii de apel in procesul pentru defaimare intentat in Statele Unite lui Johnny Depp, acceptand sa-i plateasca fostului ei sot un milion de dolari. "Dupa o lunga reflectie am luat decizia dificila de a incheia un acord",…

- Actrița americana Amber Heard a anunțat luni, 19 decembrie, ca a semnat o ințelegere care sa duca la incheierea procedurii de recurs din cadrul procesului de defaimare intentat fostului ei soț, Johnny Depp, relateaza AFP, citata de Agerpres . ”Dupa o indelungata reflectare, am luat dificila decizie…

