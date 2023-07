Proces pentru parcarea de langa Gara Constanta, la Tribunal. Instanta a amanat dosarul

Stiri pe aceeasi tema

- Judecatoria Constanta a amanat procesul deschis de Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral in dosarul in care miza este reprezentata de 23.717 mp de plaja Motivul amanarii este reprezentat de protestele judecatorilor, iar dosarul cu indicativul 24128 212 2017 se va relua in luna noiembrie 2023.…

- Judecatorii de la Tribunalul Constanta au amanat pronuntarea verdictului in procesul deschis de Administratia Nationala Apele Romane prin Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral, in revendicarea unui teren pe care il considera faleza, in contradictoriu cu Dumitru Pufleanu si Mariana Pufleanu…

- Consiliul Local Constanta a declarat recurs impotriva Hotararii 1765 2022 a Tribunalului Constanta favorabila Arhiepiscopiei Tomisului. Dosarul are indicativul 3666 118 2022 si vizeaza dreptul de administrare al Arhiepiscopiei pentru terenul de langa Catedrala Eroilor, din parcul Casei de Cultura. Judecatorii…

- Inaltpreasfintia Sa Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, pe numele laic Teodosie Petrescu, asteapta verdictul judecatorilor de la Sectia I Civila a Tribunalului Constanta in procesul in care a contestat o amenda primita de la Inspectoratul de Politie al Judetului Constanta. Judecatorii au analizat ieri…

- Este vorba despre dosarul cu indicativul 32960 212 2022 a1, la Sectia a II a Civila a instantei, Materia Litigii cu profesionistii, avand ca obiect o contestatie la executare formulata de Municipiul Constanta prin Primar, in contradictoriu cu societatea House 3000 Real Estate Investment. In prima instanta,…

- Onorariul expertului a fost stabilit de judecatorii Tribunalului Constanta, Sectia I Civila, instanta care analizeaza actiunea in revendicare formulata de ANAR ABADL. Este vorba despre dosarul cu indicativul 17704 212 2020, cauza in care, in luna martie 2023, instanta a incuviintat cererea de majorare…

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta au dispus trimiterea in judecata a unui tanar, de 25 de ani, din Navodari, suspectat de proxenetism. Dosarul a fost trimis spre solutionare Judecatoriei Constanta. Amintim ca, in cauza, politisti din cadrul Sectiei Regionale Politie…