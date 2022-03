Procedură simplificată de obținere a cetățeniei române pentru o categorie de ucraineni de origine română Etnicii romani din Maramureșul ucrainean ar putea beneficia de o procedura simplificata de obținere a cetațeniei, ca și etnicii din alte regiuni. In acest sens, exista o propunere legislativa pentru modificarea și completarea Legii nr. 21 din 1 martie 1991, republicata. Conform expunerii de motive, actualul cadru legislativ referitor la redobandirea cetațeniei romane instituie o discriminare nejustificata intre cetațenii romani și urmașii acestora care au fost deposedați fara voia lor de cetațenia romana ca urmare a ocuparii Basarabiei, Bucovinei de Nord și Ținutului Herța de catre URSS și cetațenii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

