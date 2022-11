Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a transmis vineri, 25 noiembrie, pe Facebook, ca s-a lansat procedura de licitație pentru reabilitarea Podului Grant din București. Potrivit edilului, lucrarile vor fi demarate in 2023 și vor fi terminate in 2025. Aproximativ 11,7 milioane de euro este costul…

- „Primaria Municipiului Bucuresti a lansat in SEAP procedura de achizitie pentru finalizarea lucrarilor la Lotul 2 aferent Ansamblului de locuinte Henri Coanda, ce presupune realizarea retelelor publice de alimentare cu apa si canalizare in aceasta zona. In prezent, lucrarile pentru aceste retele edilitare…

- Presedintele Consiliului Judetean Bihor, Ilie Bolojan, a anuntat, miercuri, ca judetul este castigatorul unui proiect cu fonduri europene. ”Proiect castigat pentru Spitalul din Nucet. Cladirile unde functioneaza Spitalul de Psihiatrie Nucet si Unitatea de Asistenta Medico-Sociala de Psihiatrie Nucet…

- Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime Constanta a transmis, vineri, printr-un comunicat de presa, ca lucrarile au fost efectuate pe o lungime de peste 700 de metri. “Pentru anularea efectelor care au condus in timp la starea de degradare a digului de larg, pe portiunea de la Poarta…

- ”A fost finalizata etapa de depunere a ofertelor in cadrul procedurii de achizitie a unui numar de 100 de troleibuze, pentru modernizarea transportului public in comun din Capitala, astazi fiind ultima zi pentru depunerea acestora. Un singur ofertant s-a inscris la aceasta procedura: SOLARIS BUS & COACH…

- Articolul Sectorul 3 al Municipiului București anunța finalizarea activitaților proiectului „Lucrari capitale pentru creșterea eficienței energetice, consolidare și modernizare – Colegiul Tehnic Anghel Saligny, Corp B” apare prima data in Curierul National .

- Potrivit primarului, lucrarile sunt realizate de Societatea de Transport Bucuresti. ”Este vorba despre un proiect sistat de mai bine de zece ani, din cauza unor probleme de natura juridica legate de exproprieri, dar si de intrarea in insolventa a fostului executant. Se vor moderniza linia de tramvai,…

- Lucrarile au inceput la peroanele stației Brașov, iar de luni, 1 august, va demara execuția peroanelor stației Orșova. Conform graficului de lucrari, urmeaza peroanele stațiilor Agronomiei, Parc Drumul Taberei, Cașin, a precizat edilul. Pe durata desfașurarii lucrarilor, tramvaiele nu vor opri in…