Cu o creștere economica anuala medie de 3,8% in ultimele doua decenii, nivelul de trai al romanilor s-a dublat, arata raportul Bancii Mondiale. Corespunzator, venitul pe cap de locuitor al Romaniei (in paritatea puterii de cumparare) a crescut de la 26,4% din media UE in 2000 la 74,2% in 2021. Din 2018 pana in prezent, Romania a manifestat o reziliența semnificativa in fața pandemiei COVID-19, invaziei Rusiei in Ucraina și altor șocuri economice.

Cu toate acestea, intre 2014 și 2019, ponderea romanilor care traiesc sub pragul de saracie al venitului de mijloc superior (adica sub 6,85…