- ”SN Nuclearelectrica SA anunta ca Unitatea 2 a CNE Cernavoda a fost reconectata la Sistemul Energetic National in seara zilei de 12 iulie 2021. Reamintim ca Unitatea 2 a CNE Cernavoda s-a deconectat automat de la Sistemul Energetic National in dupa-amiaza zilei de 10 iulie 2021, ca urmare a aparitiei…

- Nuclearelectrica, compania care opereaza Centrala Nucleara din Cernavoda, a anuntat, sambata seara, ca reactorul 2 s-a deconectat automat de la Sistemul Energetic National, ca urmare a aparitiei unei disfunctionalitati in partea clasica a unitatii, fara impact pe partea nucleara. Cele doua…

- Cele doua unitati de la Cernavoda asigura aproape 20% din productia totala de electricitate a tarii. Productia bruta de energie electrica a celor doua reactoare a fost de peste 2,88 milioane MWh, in primul trimestru al anului. ” SN Nuclearelectrica SA anunta ca Unitatea 2 a CNE Cernavoda s-a deconectat…

- Nuclearelectrica SA a decis extinderea duratei programului de oprire planificata a Unitatii 2 CNE Cernavoda, programata pentru resincronizare la Sistemului Energetic National in data de 13 iunie 2021, in scopul remedierii unor probleme punctuale la sistemul electric, in partea clasica a centralei, informeaza…

