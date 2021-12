Un nou studiu arata ca exista o asociere intre varsta, menopauza și problemele legate de vezica urinara hiperactiva și incontinența urinara. Femeile aflate in postmenopauza, cu varsta cuprinsa intre 45 și 54 de ani, au mai multe șanse de a avea sindromul vezicii urinare hiperactive. In plus, femeile care au obezitate și nașteri multiple au un risc mai mare de incontinența urinara de efort, noteaza 360medical. Rezultate studiului au fost publicate in Menopause, revista Societații Nord-Americane de Menopauza (NAMS). Au fost efectuate mai multe studii asupra acestor probleme urinare care pot afecta…