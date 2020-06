Procurorul Curtii Supreme a Spaniei a deschis luni o ancheta cu privire la constructia liniei ferate pentru trenul de mare viteza AVE care face legatura intre orasele Medina si Mecca, contract castigat de companii spaniole, dupa ce s-a dovedit ca una dintre persoanele implicate in posibile iregularitati ar putea fi regele emerit Juan Carlos, informeaza Reuters si EFE. Tribunalul va ancheta daca fostul suveran poate fi inclus in acest caz, in contextul in care el a fost protejat de imunitate pana in iunie 2014, cand a abdicat in favoarea fiului sau Felipe, a anuntat Curtea Suprema intr-un comunicat.…